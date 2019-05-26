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DHA DIŞ - Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya yakınlarında Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov'un içinde bulunduğu küçük uçak düştü. Kostadinov ile birlikte uçakta bulunan bir kadın öldü.

Sevda DÜKKANCI / SOFYA (Bulgaristan),(DHA) - BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya yakınlarında Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov'un içinde bulunduğu küçük uçak düştü. Kostadinov ile birlikte uçakta bulunan bir kadın öldü.

Kaza, Sofya'nın 40 kilometre güneyinde bulunan İtiman şehrinde meydana geldi. Sofya'dan, Türkiye sınırındaki Svilengrad şehrine giden küçük uçak, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya düştü. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede uçakta bulunan biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Düşen ve alev alan uçakta ölenler erkek şahsın Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov olduğu belirlendi.

Sofya Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yerine Milli Soruşturma Dairesi'nden de bir ekip sevk edildi.

Bu arada yılbaşından bu güne kadar Bulgaristan'da 3 küçük uçak kazası yaşandı. Daha önce Nisan ayı başında zengin bir Bulgar aileye ait Chessna tipi uçak Kuzey Makedonya'da düşmüş ve 4 kişi ölmüştü. İkinci uçak kazası ise Orizari köyünde hava gösterisi yaparken düşmüş ve bu kazada ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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