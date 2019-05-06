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DHA DIŞ - Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türkler, 'Yedi Kızlar Camisi'ndeki mevlitte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentindeki Yedi Kızlar Camisi'nde geleneksel Mayıs mevlidi düzenlendi.

Sevda DÜKKANCI/KIRCAALİ(Bulgaristan),(DHA)- BULGARİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentindeki Yedi Kızlar Camisi'nde geleneksel Mayıs mevlidi düzenlendi. Bu yılki mevlidin ramazan ayının başlangıcına gelmesi nedeniyle Batı Trakya'dan gelenlerle binlerce Müslüman bir araya geldi.

Kırcaali'nin Nalbantlar köyünde bulunan Osmanlı döneminde 1428 yılında çivi kullanılmadan inşa edilen Yedi Kızlar Camisi, Yunanistan'ın Batı Trakya ve Bulgaristan'da yaşayan binlerce Müslüman'ı Mayıs mevlidinde buluşturdu. Bu yıl mevlidin Ramazan ayının başlangıcına denk gelmesi, katılanların sayısını daha arttırdı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu mevlitte Bulgaristan'da Türklerin isimlerinin değiştirilmesi sırasında ölenler ile 15 Temmuz darbe girişimi ve terör olaylarında şehit olanlar için de dua edildi.

Kırcaali Bölge Müftü Vekili Nasuf Nasuf, Ramazan ayının Müslüman alemine hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün Bulgaristan'ın dört bir yanından ve Batı Trakya'dan, Yunanistan'dan teşrif eden kardeşlerimiz var. Yedi Kızlarımızın çeyizlerini satıp da bu camiyi inşa etmeleri çok önemlidir. Bu kızlarımızı burada anmamak, onlara ihlas okumamak, Fatiha okumamak imkansız. İnşallah Yedi Kızlar Camisi'nde bu her yıl devam edecek, Mevlidin ramazan ayı başında olması çok iyi oldu, çok kalabalık oldu" dedi.

Yunanistan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kentinden ailesiyle birlikte mevlide katılan Muhammer Mehmet, "Yedi Kızlar Camisi'nin önemini bildiğimiz için ve buradaki sınır kapısı açıldıktan sonra soydaşlarımızla birlikte olmak maksadıyla, burada hep birlikte Ramazan ayını karşılıyoruz. Tüm Müslüman aleminin ramazan ayını kutluyorum" dedi.

Mevlide Kırcaali'den katılan Sabiha Mestan, 90 yaşındaki babasını getirdiğini ve din ile kimliğe sahip çıkmanın önemli olduğunu söyledi. Mestan, "Bu sene de mevlidin Ramazan ayının başlangıcında olması bizi ayrıca mutlu etti. Dinimize daha çok sahip çıkmamıza, bu kadar çok genci bir arada görmek, çocukları görmek, 4-5 nesil temsilcisini bir arada görmek ayrıca mutluluk veriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Mevlide katılanlar
Duaların okunması
Camiden ve kalabalıktan detaylar
Mevlide katılanlarla röp.
Şehitlere dua okunması
Kırcaali Müftü Vekili Nasuf Nasuf ile röp.
Yunanistan'dan gelenlerle röp.
Camiden detaylar

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/KIRCAALİ(Bulgaristan),(DHA)

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