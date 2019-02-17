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DHA DIŞ - Bulgaristan'da aşırı sağcılar Nazi destekçisi generali anmak için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 00:35 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da aşırı sağcılar, Nazi yanlısı Bulgar Alaylar Birliği'nin lideri General Hristo Lukov'u anmak için izinsiz yürüyüş düzenledi.

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da aşırı sağcılar, Nazi yanlısı Bulgar Alaylar Birliği'nin lideri General Hristo Lukov'u anmak için izinsiz yürüyüş düzenledi.

Sofya'da Milli Kültür Sarayı önünde toplanan aşırı sağcı yaklaşık 2 bin kişi, ülkede 1930 ve 40'lı yıllarda Nazi destekçisi Bulgar Alaylar Birliği lideri General Hristo Lukov'u anmak için yürüyüş düzenledi. 'Sönmeyen ilham söndürülemez' adı altında gerçekleşen yürüyüşe katılan aşırı sağcılar, siyah elbiseler giyip, Lukov'un resimleri ile meşaleler taşırken, 'Yahudi', 'Türk' ve 'İslam' karşıtı sloganlar attı. Aşırı sağcı Bulgarlara, Almanya, Çekya, Macaristan ve Estonya'dan gelen Neo-Nazi grupların da destek verdiği belirtildi.

Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova'nın izin vermediği gösterilere katılanlara da herhangi bir engellenmede bulunulmadığı görülürken; görevlendirilen polisler de müdahale etmedi. Aşırı sağcılar yürüyüşün sonunda Avrupa Parlamentosu'nun Sofya merkezi önünde toplanarak, ırkçı sloganlar attı.

Bu arada Sofya'da toplanan bir grup ise yürüyüşü gerçekleştiren aşırı sağcılara tepki gösterdi.

LUKOV KİMDİR?
General Hristo Lukov, 1935-1938 yıllarında Bulgaristan'da Savunma Bakanlığı yaptı. Ülkedeki aşırı sağcı gençleri seferber edip, Bulgaristan Ulusal Lejyonlar Örgütünü kurdu. Lukov, Bulgaristan Komünist Partisi'nin (BKP) görevlendirdiği iki kişi tarafından 13 Şubat 1943'te evinde kurşunlanarak öldürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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GORUNTU DOKUMU
Almanya'daki nazilerin temsilcisinin konuşması
General Hristo Lukov'un fotoğrafları
Hitler giyimli genç ve yaşlı adam selfie çekiyor
Yürüyüş için hazırlık yapanlar
Almanya'dan getirile pankartlar
Görevli polisler
Yürüyüşte sloganların atılması
Avrupa Parlamentosu tabelası Bulgarca
Meşalelerin yakılması
Lukov için sloganların atılması
Meşaleli yürüyüş
Ateşler yakılması
İtfaiyeciler, polisler ve ambulanslar
Detaylar

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