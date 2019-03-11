DHA DIŞ - Bulgaristan'da Başmüftülüğün vergi borcunun silinmesi tartışmalara neden oldu

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),(DHA)-BULGARİSTAN Parlamentosu'nda Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün 8 milyon Leva (4 milyon Euro) vergi borcunun silinmesine yönelik alınan karar ülkede tepki ile karşılandı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ve Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit ile görüşme yaparak, eleştirilere tepki gösterdi.

Yaklaşık 1.5 milyon Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da Parlamento, geçen cuma günü Dinler Yasası'nda değişiklikleri kabul ederek, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün yaklaşık 8 milyon Leva olan vergi borçlarının affedilmesi karar tasarısı, GERB ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) oylarıyla kabul edildi.

Kararın kesinlik kazanması için mecliste bir kez daha oylama yapılacak.

Ülkede başta Bulgar Sosyalist Partisi olmak üzere muhalefet kesimleri, sosyal medya üzerinden karara tepki gösterildi. Başbakan Boyko Borisov, tepkiler üzerine Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ve Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit ile bugün bir görüşme yaptı.