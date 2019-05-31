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DHA DIŞ - Bulgaristan'da polisin çocuklara gösterisinde atılan patlayıcı 3 çocuğu yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'da Uluslararası Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Silistre kentinde polisin çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikte gösteri amaçlı kullanılan el bombasının patlaması sonucu  3 çocuk yaralandı.

Sevda DÜKKANCI/SİLİSTRE(Bulgaristan),(DHA)-BULGARİSTAN'da Uluslararası Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Silistre kentinde polisin çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikte gösteri amaçlı kullanılan el bombasının patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Olay nedeniyle Silistre Emniyet Müdürü Yuliyan Karasylavov, görevden alınırken; İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bulgaristan'ın Silistre kentinde 1 Haziran Uluslararası Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 300 çocuğa yönelik, 'Merhaba tatil' başlıklı şenlik düzenledi. Şenlikte polislerin, suçlu kişileri nasıl yakaladığını anlatan gösterinin yapıldığı sırada ışıklı, sesli el bombasının alev alarak patlaması sonucu şenliği izleyen 6 yaşlarındaki biri kız, 3 çocuk yaralandı. Kız çocuğunun göğüs, kol, bacak ve boyun bölgesinde ikinci derece yanma olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Yaralı çocuklar Silistre Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Rusçuk İl Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin plastik cerrahı Nasko Tütünciev, kız çocuğunun tam anestezi altında tutulduğunu ve pazartesi günü ameliyat edileceğini söyledi.

Patlamada çocuğu yaralanan Radostina Radeva, "Kızımı öğretmeni kurtarmış. Onu alevlerden hocası çekmiş" dedi.

Çocuk Bayramı'nda çocukların dehşeti yaşadığı olayla ilgili Bulgaristan İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatarak, Silistre Emniyek Müdürü Yuliyan Karaslavov'u görevden aldı. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İvaylo İvanov, BNR Devlet Radyosu'ndan yaptığı açıklamada,
çocukların ailelerinden özür diledi. İvanov, Silistre'ye terörle mücadele ekiplerinden uzmanlar gönderdiklerini ve çocuk bayramı gösterisinde kullanılan patlayıcı maddenin tespit edileceğini söyledi. İvanov, "Çocuklar patlama merkezinden güvenli derecede uzaklıktaydı. Ne yazık ki ışıklı, sesli el bombası patlatıldığında İglika 2 Anaokulu'ndan 6 yaşında üç çocuk yaralanmıştır. İki erkek çocuğundaki yanıklara Silistre Hastanesi'nde ilk müdahale edildi ve taburcu edildiler. Ancak kızın boyun, el, kol ve göğüs kısmında yüzde 10 ile 20 arasında yanıklar var ve onu Rusçuk'a sevk ettik. Hayati tehlikesi yok" dedi.

Silistre Bölge Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bayramda polislerin araçla yaptığı gösteri
Gösteriyi izleyen çocuklar
Minibüsten inen maskeli polisler
Patlamanın olması
Dumanların yükselmesi
Yükselen sesler
Korkan çocuklar
Detaylar

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