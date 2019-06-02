DHA DIŞ - Bulgaristan'daki Gül Festivali'ne Türkiye'den yoğun ilgi

Sevda DÜKKANCI/KAZANLIK(Bulgaristan),(DHA)- BULGARİSTAN'ın sembolü olan ve yetiştiği Kazanlık kentinde düzenlenen Gül Festivali'ne, Türkiye'den yoğun ilgi gösterildi. Düzenlenen turlarla Kazanlık'a giden yaklaşık 1000 Türk, renga renk geçen festival etkinliklerine katıldı.

Bulgaristan'ın sembolü güllerin yetiştiği ve Güller Vadisi olarak adlandırılan Kazanlık kentinde 1903 yılından bu yana düzenlenen Gül Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Gül Vadisi'nde kırmızı, beyaz, sarı, turuncu, mercan, pembe, mavi, lila ve mor renkli milyonlarca gül, eşsiz bir görüntü sergiliyor. Her yıl Haziran ayının başında yapılan festivale çok sayıda turist katılıyor. Dünyadaki tek Gül Festivali'nde bir de 'gül kraliçesi' seçiliyor. Folklor gösterileri, konserler, sergiler ve karnavallar da festivalin bir parçası olarak büyük ilgi görüyor. Festivalde gülün toplanma aşamaları tanıtılırken, gülden yapılan gıda ve kozmetik ürünleri için atölyeler de açılıyor.

Türkiye'den bu yıl Gül Festivali'ne turizm firmaları turlar düzenledi. Turlarla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yaklaşık 1000 kişi, bir hafta boyunca festivaldeki etkinlikleri takip etti. Edirne'nin Keşan ilçesinden festivale katılan Nurten Bakiroğlu, Bulgaristan doğumlu olduğunu belirterek, "Biz 1989'da Türkiye'ye göç ettik ama imkanımız olmamıştı, buralara gelememiştik o zaman. Şimdi imkan oldu, geldik. Çok beğendik, çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler" dedi. Özel olarak Gül Festivali'ne geldiğini söyleyen emekli öğretmen Hediye Doğan, "Bu tur benim en arzu ettiğim turdu, çünkü güllerle karşılaşacaktım. Hayatta en çok sevdiğim çiçek gül. Binlerce, yüz binlerce gülle karşılaştım, güle doydum diyemem. Dünyanın her bir köşesinden getirilmiş güllerle tanıştım. Yine geleceğim" dedi. Gülay Özkan ise daha önce festivalin adını çok duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin, Isparta'nın çok ünlü gülleri var. Buraya geldik ve Bulgaristan'daki güllerin de çok güzel olduğunu, çok güzel koktuğunu, nasıl yapıldığının aşamalarını gördük, izledik" diye konuştu.