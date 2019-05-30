DHA DIŞ - Bulgaristan'dan Türklerin 'zorunlu göçü' 30'uncu yılında

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),(DHA) - BULGARİSTAN'ın ülkede yaşayan Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikası ile göçe zorlanan ve ülkeden kaçan yaklaşık 350 bin kişinin zorunlu göçünün üzerinden 30 yıl geçti. Bulgaristan'da komünist lider Todor Jivkov döneminde, 1984 yılında Türklere yönelik başlayan asimilasyon politikası 1989 yılına kadar sürdü. 20 yıl önce 29 Mayıs akşam saatlerinde dönemin komünist lideri Todor Jivkov, Bulgar Devlet Televizyonu'ndan yaptığı açıklamayla, Türkiye'nin sınırlarını açması ve ülkede yaşayan Türk'lerden isteyen herkesin Türkiye'ye göç edebileceğini duyurdu. Ülkede 1984- 89 yılları arasında süren asimilasyon kampanyası ve isim değiştirme sürecine isyan eden Türkler, Türkiye'ye göç etmeye zorlanmaya başlamıştı. Bulgaristan'da Türk kimlikleri ellerinden alınan 350 bin kişi 1989 yaz aylarında göçe zorlanmıştı. Bulgar yeni tarihinde bu süreç 'Büyük gezi' adıyla anılmaktadır. Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesi Todor Jivkov, televizyon konuşmasında, "Bulgaristan'ı kendi vatanı olarak görmeyen ve dış güçlerin müdahalesiyle ülkelerine karşı koyan, komünist partisine itaat etmeyen, kendini Bulgar hissetmeyen vatandaşlar Bulgaristan'ı terk edebilir" demişti. Türkiye'ye de çağrıda bulunan Jivkov, "Bulgaristan'dan gelecek bütün Müslümanlara sınırları açsın. Türkiye'de geçici veya kalıcı olarak yaşamak isteyenlere sınırlar açılsın" demişti.

Jivkov rejimi komünist dönemde giriş- çıkışların yasak olduğu Bulgar-Türk sınırındaki bariyerleri kaldırarak, 30 Mayıs 1989 yılından sonra 'Büyük gezi' adı verdikleri zorunlu göçün temeli atılmıştı. Bu çağrı üzerine Türkiye'de 3 Haziran'da Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgaristan'daki soydaşlarına açmış ve dev bir göçmen akını yaşanmıştı.

1989 yılı itibarıyla ülkede bir milyona yakın Türk yaşamaktaydı. Onların büyük kısmı evini, varlıklarını bırakarak Anavatan'a göç etmişti. Bu göç olayı büyük bir yolsuzluk ve haraç dalgasına da yol açmıştı. FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA Türkler göç için valizlerini ve temel ihtiyaçlarını paketlerken, bu durumdan yararlanmak isteyen Bulgarlar, trajediyi paraya ve kazanca çevirmişti. Eski Lada ve Moskviç otomobillerinin fiyatı 40- 50 bin leva gibi rekor fiyatlara çıkmıştı. Yeni araba 6- 10 bin leva iken, insanların trajedisinden yararlanan fırsatçılar bununla on binlerce leva kazanç sağlamıştı. Kapıkule'ye taksiler 1000 leva alırken, insanlar ev, daire, arsaları ve mal varlıklarını satamadan bölgeden ayrılmak zoruna kalmıştı. Aylar sonra emniyet, parti, savcı, yargı gibi üst düzey kurumlardan komünist bürokratlar pasaport çıkartma, eski otomobil satma veya Kapıkule'ye ulaşım sağlamak için rüşvetler aldığı ve bu insanlık dramını fırsata çevirdiği anlaşılmıştı. Kapıkule, Edirne, Bursa İstanbul'da oluşturulan göçmen çadır kampları on binlerce Bulgaristan Türk'ünü toplamakta zorlanmış; 21 Ağustos 1989'da Ankara geçici olarak sınırın kapatılmasını kararlaştırmıştı.