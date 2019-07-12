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DHA DIŞ- Büyükelçi Güldere: Türkiye, FETÖ şebekesini yok edene kadar mücadeleyi sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna’nın önde gelen gazetelerinden Den'e yazdığı makalede, Türkiye’nin, kanlı bir darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Deniz Berktay, Kiev, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna’nın önde gelen gazetelerinden Den'e yazdığı makalede, Türkiye’nin, kanlı bir darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Büyükelçi Güldere, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü çerçevesinde kaleme aldığı makalesinde, Anadolu’daki yöneticilerin tarihten bu yana, bir gereklilik olarak çok boyutlu dış politikayı benimsediğini ve bu çerçevede, Osmanlı’dan bu yana Türk-Ukrayna ilişkilerinin karşılıklı olarak iyi bir seyir izlediğini söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik ortaklık bulunduğunu belirten Güldere, bu çerçevede iki ülke arasında siyasi alanda, ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artarak sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin karşısında bulunan en önemli güvenlik tehditlerinden birinin Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olduğunu belirten Güldere, FETÖ’nün yıllarca, sınav sorularını çalarak kendi adamlarına sınav kazandırdığını ve bu kişileri devlet kurumlarına yerleştirdiğini kaydetti.

Silahlı kuvvetler içinde yuvalanan FETÖ üyelerinin, 15 Temmuz 2016’da yüzlerce insanın hayatına mal olan ve TBMM’nin bombalandığı bir darbe girişiminde bulunduklarını, fakat bu girişimin gerçek asker ve polisler ile Türk halkının kararlı direnişi sonucunda bastırıldığına değinen Güldere, Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle bu olaydan sonra, FETÖ’yle, hukuk çerçevesinde kalarak, hem ülke içinde, hem de yurtdışında kararlı bir mücadeleye girdiğini söyledi.

FETÖ’nün uzun yıllardan beri yabancı ülkelerde açtığı okullarla kendisine masum bir eğitim kuruluşu havası verdiğini söyleyen Büyükelçi Güldere, bu görüntünün altında FETÖ’nün bu okullarda istihbaratçılar bulundurduğunu ve kendi çizgisinde yetiştirdiği öğrencileri, o ülkelerin devlet kurumlarına yerleştirdiğini kaydetti.

2016 yılından bu yana devletin yürüttüğü kararlı mücadele sonucunda, 20’den fazla ülkenin, 110’dan fazla FETÖ mensubunu Türkiye’ye iade ettiğini, 36 ülkenin FETÖ ile bağlantılı eğitim faaliyetlerini durdurduğunu, 18 ülkenin ise bu okulları Türkiye Maarif Vakfı’na devrettiğini belirten Güldere, FETÖ’nün son yıllarda faaliyetlerinde asıl ağırlığı yurtdışına verdiğini ve burada Türkiye düşmanı çevrelerle de işbirliği içinde olduğunu dile getirdi.

Güldere, Türkiye’nin FETÖ’yle mücadelesini, ‘kök saldığı her ülkeyi zehirleyen bu şebeke son bulana kadar kararlılıkla sürdüreceğini’ ifade etti.

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