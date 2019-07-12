DHA DIŞ- Büyükelçi Güldere: Türkiye, FETÖ şebekesini yok edene kadar mücadeleyi sürdürecek

Deniz Berktay, Kiev, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna’nın önde gelen gazetelerinden Den'e yazdığı makalede, Türkiye’nin, kanlı bir darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Büyükelçi Güldere, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü çerçevesinde kaleme aldığı makalesinde, Anadolu’daki yöneticilerin tarihten bu yana, bir gereklilik olarak çok boyutlu dış politikayı benimsediğini ve bu çerçevede, Osmanlı’dan bu yana Türk-Ukrayna ilişkilerinin karşılıklı olarak iyi bir seyir izlediğini söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik ortaklık bulunduğunu belirten Güldere, bu çerçevede iki ülke arasında siyasi alanda, ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artarak sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin karşısında bulunan en önemli güvenlik tehditlerinden birinin Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olduğunu belirten Güldere, FETÖ’nün yıllarca, sınav sorularını çalarak kendi adamlarına sınav kazandırdığını ve bu kişileri devlet kurumlarına yerleştirdiğini kaydetti.