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DHA DIŞ - Büyükelçi Güldere: Türkiye, Ukraynalı denizcilerin kurtarılmasına yardımcı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye’nin, Rusya tarafından geçen Kasım ayında alıkonulan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunda yardımcı olacağını söyledi.

Deniz Berktay, Kiev (DHA) - Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye’nin, Rusya tarafından geçen Kasım ayında alıkonulan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunda yardımcı olacağını söyledi.

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ganna Gopko, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere’yle yaptığı görüşmede, Türkiye’ye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere de, Türkiye’nin Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini ve Kasım ayında Rusya makamları tarafından alıkonulan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunda Ankara’nın yardımcı olacağını belirtti.

Görüşmede taraflar, Türkiye'yle Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, ekonomik ilişkilerin yoğunlaşmasının gerekli olduğunu vurguladılar.

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