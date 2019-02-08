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DHA DIŞ - Büyükelçi Güldere: "Ukrayna'yla serbest ticaret anlaşmasını bu yıl imzalamak istiyoruz" 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

 - Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, kısa süre önce göreve başladığı Ukrayna'da, Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.  Türk Ukrayna İşadamları Derneği'nin (TUİD) Kiev'de düzenlediği davete katılan Güldere, Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşmasının bu yıl içerisinde imzalanmasının hedeflendiğini söyledi.  Ukrayna'da göreve başladığı bir aylık süre zarfında tanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Güldere, "Önümüzdeki hafta Sayın Poroşenko'ya güven mektubumu sunduktan sonra daha üst düzey temaslara, medyayla temaslara da başlayacağım.

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, kısa süre önce göreve başladığı Ukrayna'da, Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türk Ukrayna İşadamları Derneği'nin (TUİD) Kiev'de düzenlediği davete katılan Güldere, Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşmasının bu yıl içerisinde imzalanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ukrayna'da göreve başladığı bir aylık süre zarfında tanışma ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Güldere, "Önümüzdeki hafta Sayın Poroşenko'ya güven mektubumu sunduktan sonra daha üst düzey temaslara, medyayla temaslara da başlayacağım. Fakat bu bir aylık sürede dahi özel bir ülkede görev yaptığımı fark ettim" dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki siyasi ilişkilerin son dönemde çok olumlu olduğunun altını çizen Büyükelçi, "3 Kasımda Türkiye'de gerçekleşen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısında devlet başkanları seviyesinde, geçtiğimiz hafta Odessa'da dışişleri bakanları seviyesinde bunu tekrar gördük. Ukraynalı dostlarımız gibi biz de bu seviyeyi olumlu buluyoruz ama yeterli görmüyoruz, daha ileriye taşımak istiyoruz" diye konuştu.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI BU YIL İMZALAMAK İSTİYORUZ"

Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması hedefinin önemini vurgulayan Güldere, "Serbest ticaret anlaşmasını 2019'da imzalamak suretiyle ticari ilişkilerimizi bir üst seviyeye taşımak arzusundayız. Bugün 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye 1,5 milyona yakın turist gitti. Türkiye'den buraya önemli sayıda turist geliyor. Türkiye'nin Ukrayna'daki yatırımları 2 milyar doları aştı. Bunlar azımsanacak rakamlar değil, ancak daha da ileri çıkarılması mümkün" dedi.

Büyükelçilik olarak Ukrayna'daki Türk iş dünyasına destek olmaya hazır olduklarını belirten Büyükelçi, "Bu güzel akşamı organize eden TUİD yönetimine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kıymetli Türk iş dünyası temsilcileriyle böyle bir ortamda bir araya gelmiş olmak çok büyük bir mutluluk. Ticaret Müşavirliğimizle, Yunus Emre Enstitümüz ile, TİKA'mız ile her zaman sizlerin yanınızdayız" ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE, UKRAYNA'YA SON YILLARDA EN FAZLA SERMAYE GETİREN ÜLKELER ARASINDA

Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan yaptığı konuşmada, Büyükelçi Güldere'ye davetlerini kabul ettiği için teşekkürlerini sundu. Ukrayna'daki Türk sermayesinin miktarının bugün 2,6 milyar dolara ulaştığını belirten Pehlivan, 2014 yılında ülkede yaşanan iç karışıklıkların sonrasında Ukrayna'ya en fazla sermaye getiren üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Ankara ile Kiev arasındaki yakınlaşmanın ve Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği'nin sağladığı desteğin Ukrayna'daki Türk iş dünyasının başarılarında önemli rol oynadığının altını çizen Pehlivan, "Büyükelçiliğimiz ve tüm diğer kurumlarımız bizim derneğimizin hep yanında oldular. Büyükelçiliği her zaman arkamızda görmek bize kıvanç veriyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE UKRAYNA İÇİN STRATEJİK PARTNER"

Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Gennadiy Çijikov da yaptığı konuşmada Türkiye ile Ukrayna'nın ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha ileriye götürülmesini arzu ettiklerini söyledi. Son yıllarda Ukrayna iş dünyasının temsilcileri olarak Türkiye'ye daha sık ziyaretlerde bulunduklarını belirten Çijikov, Türkiye'nin Ukrayna için önemli bir stratejik partner olduğunu vurguladı.

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