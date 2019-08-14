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DHA DIŞ- Çad’da intihar saldırısı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Çad’da intihar saldırısı düzenlendi.

Çad, (DHA)- Çad’da intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti.

Çad’daki Çad Gölü kuzeyinde yer alan Kindjiria bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

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