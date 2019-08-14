DHA DIŞ- Çad’da intihar saldırısı: 6 ölü

\u00c7ad, (DHA)- \u00c7ad\u2019da intihar sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi. Sald\u0131r\u0131da, 6 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\n\u00c7ad\u2019daki \u00c7ad G\u00f6l\u00fc kuzeyinde yer alan Kindjiria b\u00f6lgesinde d\u00fczenlenen intihar sald\u0131r\u0131s\u0131nda, ilk belirlemelere g\u00f6re 6 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.T\u00fcrkiye'de \u00e7ok yayg\u0131n! Uzman\u0131ndan uyar\u0131 geldiKemer'den d\u00f6n\u00fc\u015fe ge\u00e7en yerli tatilcilere \u00e7ay ve lokumlu molaKars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler
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