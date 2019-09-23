DHA DIŞ -Can Dündar, Ferhat Tunç, FETÖ firarisi ve bazı milletvekilleri Berlin’de buluştu

-Berlin’de ‘Erdoğan’a karşı geniş ittifak’ çağrısı

Almanya (DHA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ve 2 gün süren "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı" adlı konferansta Can Dündar, Ferhat Tunç, FETÖ firarisi ve bazı milletvekilleri bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ittifak oluşturma çağrısının yapıldığı toplantılara, FETÖ'den firari olan Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, Hayko Bağdat, Yönetmen Mustafa Altıoklar, PKK'ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya'da yaşayan Ferhat Tunç ile CHP'li milletvekili Ali Şeker, Saadet Parti (SP) milletvekili Cihangir İslam ve HDP milletvekili Mithat Sancar gibi isimler katıldı.

Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı çıkan akademisyenlerin oturumları yönettiği konferansa ‘Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı’ ön plana çıktı. Konferansa katılanların temsil ettiği grupların çeşitliliği de ayrıca dikkat çekti.