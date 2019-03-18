DHA DIŞ - Çanakkale Zaferi, Kiev’de anıldı

Deniz Berktay, Sonat Kerem, KİEV (DHA) - 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü ve 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinliğe, Ukrayna’daki Türk toplumunun önde gelenleri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü’nün Dışişleri Bakanlığı açısından da önemine dikkat çekerek, Dışişleri Bakanlığı’nın da şehitler vermiş bir kurum olduğunu, bu vesileyle, ülke uğruna hayatını feda etmiş şehitleri andıklarını dile getirdi. Yeni Zelanda’da Müslümanlar’a yönelik terör saldırısına da değinen Büyükelçi Güldere, Anadolu kültürünün ise, Mevlana’nın hoşgörüsüne dayandığını, farklı inançları kucaklayan bir kültür olduğunu kaydetti.

“BAĞIMSIZLIĞIN KIYMETİ BİLİNMELİ”

İstiklal Marşı’nın kabulüne de değinen Büyükelçi Güldere, İstiklal Marşı’nı yazan şair Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözünü hatırlatarak, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda kanlar dökülerek elde edilen bağımsızlığın kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti.