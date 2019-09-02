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DHA DIŞ - Canlı yayına hazırlanan muhabire yıldırım şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

ABD’de canlı yayın için hazırlık yapan muhabirin hemen yanına yıldırım düştü.

ABD, (DHA)- ABD’de canlı yayın için hazırlık yapan muhabirin hemen yanına yıldırım düştü. Yıldırımdan kıl payı kurtulan muhabir, yoğun yağış altında görevini yapmaya devam etti. O anları, canlı yayın öncesi hazırlık yapan kamera kaydetti.

Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde, Matt Rodewald isimli FOX 10 muhabiri, bölgedeki muson fırtınası haberini sunmak için hazırlık yapıyordu. Tam o esnada Rodewald’ın hemen yanına yıldırım düştü. Rodewald’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun yağış altında haber sunduğu bildirildi. Ayrıca düşen yıldırımın ardından bölgede elektrik kesintisi olduğu duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Muhabirin canlı yayın öncesi hazırlığı
-Muhabirin hemen yanına yıldırım düşmesi

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