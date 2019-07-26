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DHA DIŞ- Çantasındaki taşınabilir şarj patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Tayland’da bir turistin havalimanına girişi sırasında sırt çantasındaki taşınabilir şarj patladı.

Tayland, (DHA)- Tayland’da bir turistin havalimanına girişi sırasında sırt çantasındaki taşınabilir şarj patladı. Patlayan şarj cihazı alev alırken, olay anı havalimanı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tayland Chiang Mai Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Bir turist sırtındaki çantasıyla havalimanı girişine doğru yürürken, çantasında bulunan taşınabilir şarj patladı. Alev alan çantayı yere fırlatan kadının eşyaları da yola saçıldı. Yere düşen taşınabilir şarj bir süre sonra yeniden patlayarak dönmeye başladı. Afrikalı olduğu açıklanan turistin sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca eşyalarının bir kısmının yandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kadının havalimanına doğru yürümesi
-Kadının sırt çantasındaki taşınabilir şarjın patlaması
-Çantanın alev alması
-Kadının çantayı yere fırlatması
-Taşınabilir şarjın tekrardan patlaması

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