DHA DIŞ - Çavuşoğlu, ABD'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

ABD (DHA) - D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD'de NATO D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131na kat\u0131ld\u0131.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n----------------\nToplant\u0131dan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNER\u00dcnl\u00fc melek ve a\u015fk\u0131na \u00f6p\u00fcc\u00fckler yetmeyince...Anamur'da bal\u0131k \u00e7iftlikleri bilgilendirmesi yap\u0131lamad\u0131Tar\u0131m fuar\u0131nda silah stand\u0131na tepki
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