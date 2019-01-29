DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

Sefa Karahasan, KKTC (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Görüşmeden görüntü
Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...
General Akgülay bakın neden emekli olmuş!
Maduro'dan zehir zemberek sözler!
ABD'den flaş yaptırım kararı!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum