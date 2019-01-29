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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.

Sefa Karahasan, KKTC (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen altı siyasi partinin başkanı ile bir araya geldi.

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