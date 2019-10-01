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DHA DIŞ - Çavuşoğlu: Ayrımcılık akımlarının yükselişi Avrupa Konseyi’nin önemini azaltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi 70’inci Yıldönümü törenlerine katılmak üzere Fransa’nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Siyasi kamplaşmalar, sağda ve solda aşırıcılığın artması, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı gibi akımların halen yükselişte olması Avrupa Konseyi’nin önemini azaltamaya başladı" dedi.

Fransa, (DHA) - Avrupa Konseyi 70’inci Yıldönümü törenlerine katılmak üzere Fransa’nın Strazburg şehrine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Siyasi kamplaşmalar, sağda ve solda aşırıcılığın artması, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı gibi akımların halen yükselişte olması Avrupa Konseyi’nin önemini azaltamaya başladı" dedi.
Büyükelçilik ve Başkonsolosluk Hizmet Binası’nda basına konuşan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Onursal Başkanı olarak davet aldığı program kapsamında geldiği Strazburg’da ikili görüşmelerde bulunduğunu belirterek; Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerini değerlendirdiklerini, hangi alanlarda birlikte çalışabileceklerini ve işbirliğini nasıl güçlendirebileceklerini birlikte değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.
Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin temel değerlerini ve çalışmalarını da kökten sarsmaya başlayan erozyona uğratan ırkçı, ayrılıkçı, İslam düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı içeren akımları da gündeme getirdiklerini belirterek, "Bu örgüt Avrupa’yı birleştirmek için kuruldu ama Avrupa’nın ve evrensel değerlerin etrafında birleştirmek için kuruldu. Bugün bu akımlar ise bu değerleri gerçekten erozyona uğratıyor. Yarın bunu tersine çeviremezsek maalesef bunlar, örgütün etkinliğini ve repütasyonunu da çok ciddi bir şekilde etkileyecektir" diye konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELEDEKİ ÇİFTE STANDARTLARI DA GÜNDEME GETİRDİK"
Çavuşoğlu açıklamasında "Terörle mücadeledeki çifte standartları da bugün gündeme getirdik. Demokrasilerde terörizmin ve teröristlerin yeri yoktur. Bir örgütte, PKK ya da FETÖ’cu teröristlerin yer bulmasını gelip böyle yan etkinliklere katılmasını kim sponsor olursa olsun doğru olmadığını ve bunların Türkiye’de de hayal kırıklığı yaratığını ve bu örgüte yönelik güvenimizin de azaldığını söyledik" dedi.

"AYRIMCILIK AKIMLARI YÜKSELİŞİ AVRUPA KONSEYİ’NİN ÖNEMİNİ AZALTIYOR"
Ayrıca Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi bizim de kurucu üyesi olduğumuz - ilk başta 12 ülkeden bahsediyoruz, şimdi 47 üyesi var - tüm Avrupa’yı kucaklayan yegâne örgüttür. Bu örgütün başarılı olması lazım. Etkin çok taraflılığı savunuyoruz. Avrupa Konseyi de bu anlamda çok önemli bir rol üstlenmiştir bugüne kadar. Ama gerek bu siyasi kamplaşmalar sağda ve solda aşırıcılığın artması, gerekse ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı gibi akımların halen yükselişte olması bu önemli kurumun önemini azaltmaya başladı. Bu konudaki düşüncelerimizi önerilerimizi paylaştık" şeklinde konuştu.
Öte yandan Çavuşoğlu, yarın Başkonsoloslar Toplantısı için Almanya’nın Düsseldorf kentine hareket edeceklerini açıkladı.

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-Çavuşoğlu’nun basına açıklamaları

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