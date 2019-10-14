DHA DIŞ- Çavuşoğlu: Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Küresel Gazeteciler Konseyince düzenlenen yemeğe katıldı. Çavuşoğlu, yemek sonrası yaptığı konuşmada, “Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Ama biz rahatız çünkü terör örgütü ile mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve geliştiğini belirten ve bu hızlı değişimin dezenformasyon oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bilişim çağından bahsediyoruz ve dijital teknolojiden, dönüşümden bahsediyoruz ki bu insanlığın önüne çok güzel fırsatlar sunuyor. Ama bu dijital dönüşümün bile bizi bazı tehditlerle karşı karşıya bıraktığını görüyoruz. Böyle bir dönemde, özellikle medyaya, basın kuruluşlarına, objektif ve gerçek bir şekilde halklarımızı bilgilendirme bakımından çok önemli görevler düşüyor” dedi.

‘BİZ BÜYÜK OYUNU BOZDUĞUMUZ İÇİN SON DERECE RAHATSIZLAR’

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Hepimize tehdit oluşturan, en çok da Türkiye'ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede bile dezenformasyonun nasıl yapıldığını bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Türkiye'de, Suriye'de ve Irak'ta Kürt kardeşlerimizin büyük ekseriyeti terör örgütünün ideolojisini benimsememekte, huzur ve barış istemektedirler. PKK ile Kürtleri bir tutmamamız lazım. En çok ses çıkaran ülkelere baktığımızda burada Suriye'yi bölüp terör devleti kurmak, İran'ın önünü kesmek, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istediklerini görüyoruz. Bunu çok açık ve net söylüyoruz. Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin burada bir terör devleti kurmak istediğini biliyoruz. Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Ama biz rahatız çünkü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi bugün vermeseydik yarın bu mücadeleyi vermekte çok daha zorlanırdık, belki de veremezdik. Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için hayati derecede önemlidir” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Akşam yemeğinden görüntüler

-Çavuşoğlu’nun konuşması

