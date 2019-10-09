DHA DIŞ- Çavuşoğlu: Bu harekât bizim için ulusal güvenlik meselesidir

Cezayir, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu harekât için, “Bu harekât bizim için ulusal güvenlik meselesidir. Harekâtımız uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir’den dönmeden önce Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar tüm uyarılarımıza rağmen ABD bu terör örgütüyle bağlantılarını kesmedi. Teröristlerin bu bölgeden çıkarılmasıyla birlikte güvenli bölge oluşturulması için çaba sarf ettik. Maalesef bu çabalardan bir netice alamadık. ABD, Türkiye’yi oyalarken bir yandan da terör örgütüne destek vermeye devam etti. Bu nedenle Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı’nı tek başına başlattı” sözlerini kullandı.

“BU HAREKÂT BİZİM İÇİN ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR”

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili bölgedeki teröristlerin temizleneceğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün teminat altına alınacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Aynı zamanda Suriye içinde, komşu bölgelerde ve Türkiye’de olan göçmenler dönebilecek ve bölgenin istikrarı tesis edilecek. Bu bizim için ulusal güvenlik meselesidir. Bu harekât, uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır. Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtlarında olduğu gibi uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir” ifadelerine yer verdi.