DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü

ABD, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Burundi D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ezechiel Nibigira ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-------------------------------\nBakanlar\u0131n tokala\u015fmas\u0131\nG\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc Samsun'da korkun\u00e7 olay! Liseli gen\u00e7 9'uncu kattan yere \u00e7ak\u0131ld\u0131!\u0130stanbul Valisi'nden tatil a\u00e7\u0131klamas\u0131\u0130stanbul'da yar\u0131n okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan a\u00e7\u0131klama
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