DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih tarafından kabul edildi

Cezayir, (DHA)- Cezayir\u2019de resmi temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Cezayir Cumhurba\u015fkan\u0131 Abd\u00fclkadir bin Salih taraf\u0131ndan kabul edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-------------------------------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNERDudak u\u00e7uklatan de\u011fi\u015fim!T\u00fcrkiye \u2018bar\u0131\u015f koridoru\u2019 olu\u015fturmay\u0131 hedefliyorB\u00fcy\u00fck\u015fehir meclis toplant\u0131s\u0131
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