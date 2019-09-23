DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu i\u00e7in New York'ta bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Cezayir D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sabri Boukadoum ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n------------------------------\n-Bakanlar\u0131n tokala\u015fmas\u0131\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc Korkun\u00e7 son! 8'inci kattan yere \u00e7ak\u0131ld\u0131Bitlis'te, STK'lardan Diyarbak\u0131rl\u0131 annelere destek a\u00e7\u0131klamas\u0131Mardin'de ele ge\u00e7irildi! '\u00dcst d\u00fczey y\u00f6neticilere suikast talimat\u0131'
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