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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.

Estyonya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü.

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-Bakanın, Jüri Ratas tarafından kabulü
-Çavuşoğlu ve Ratas’ın görüşmesi

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