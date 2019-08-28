DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü

Estyonya, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Estonya Ba\u015fbakan\u0131 J\u00fcri Ratas ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n---------------------------------\n-Bakan\u0131n, J\u00fcri Ratas taraf\u0131ndan kabul\u00fc\n-\u00c7avu\u015fo\u011flu ve Ratas\u2019\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesiPARTNERCem Y\u0131lmaz ile Defne Samyeli objektiflere b\u00f6yle yakaland\u0131D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: E\u011fer F-35'leri alamazsak...Orman yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 anlar kamerada
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