DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüştü

Suudi Arabistan, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Filistin D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Riad Malki ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------\n-Bakanlar\u0131n selamla\u015fmas\u0131\n-Bakanlar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcKripto para piyasas\u0131nda fark yaratacakOrhan Hakalmaz'dan Diyarbak\u0131r'da n\u00f6bet tutan annelere destek'Diyarbak\u0131r Anneleri' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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