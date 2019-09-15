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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüştü.

Suudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların selamlaşması
-Bakanların görüşmesinden görüntü

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