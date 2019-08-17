DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

Sudan, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Finlandiya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Pekka Haavisto ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n------------------------------\n-Bakanlar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesiPARTNERKeyifli vakit ge\u00e7irme k\u0131lavuzu15 Temmuz Demokrasi Otogar\u0131nda bayram tatili d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc yo\u011funluk17 A\u011fustos \u015fehitleri, mezarlar\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131 ve dualarla an\u0131ld\u0131
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