DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Bosna Hersek, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Saraybosna'da d\u00fczenlenen G\u00fcneydo\u011fu Avrupa \u0130\u015fbirli\u011fi S\u00fcreci D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131\u2019na kat\u0131ld\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------\n-Foto\u011fraf \u00e7ekimi\n-Toplant\u0131dan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!At\u0131k malzemelerden ara\u00e7 maketi yap\u0131yorK\u0131rkp\u0131nar \u015fampiyonu G\u00fcrb\u00fcz\u2019den geleneksel \u2019veda\u2019 ziyareti
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