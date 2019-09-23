DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu i\u00e7in New York'ta bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Hindistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Subrahmanyam Jaishankar ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n---------------------------------\n-Bakanlar\u0131n tokala\u015fmas\u0131\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc Katliam gibi kaza! Ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fcGer\u00e7ekler canl\u0131 yay\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131, bir gen\u00e7 k\u0131z\u0131n hayat\u0131 kurtulduKorkun\u00e7 olay! Denize girdi, parma\u011f\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 kaybetti
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