DHA DIŞ- Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Tayland, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, II. T\u00fcrkiye-ASEAN Sekt\u00f6rel Diyalog Ortakl\u0131\u011f\u0131 \u00dc\u00e7l\u00fc Toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131 bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------------\n-Bakan\u0131n konu\u015fmas\u0131PARTNER Me\u011fer y\u00f6ntemi varm\u0131\u015f! Daha az yak\u0131t harcamak i\u00e7in...Turizmin ba\u015fkentinde s\u0131cak hava, y\u00fczde 72 nemle birle\u015ftiBozda\u011f: Ankara- Sivas YHT Projesi, co\u011frafi nedenlerle uzad\u0131
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