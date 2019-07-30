DHA DIŞ- Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Tayland, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, II. T\u00fcrkiye-ASEAN Sekt\u00f6rel Diyalog Ortakl\u0131\u011f\u0131 \u00dc\u00e7l\u00fc Toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131 de\u011ferlendirmelerde bulundu.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------------\n-Bakan\u0131n konu\u015fmas\u0131Ailesi taraf\u0131ndan 'cad\u0131' diye soka\u011fa at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131! \u0130\u015fte son haliTurizmin ba\u015fkentinde s\u0131cak hava, y\u00fczde 72 nemle birle\u015ftiBozda\u011f: Ankara- Sivas YHT Projesi, co\u011frafi nedenlerle uzad\u0131
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