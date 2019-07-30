DHA DIŞ- Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katıldı

Tayland, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, II. T\u00fcrkiye-ASEAN Sekt\u00f6rel Diyalog Ortakl\u0131\u011f\u0131 \u00dc\u00e7l\u00fc Toplant\u0131s\u0131\u2019na kat\u0131ld\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------------\n-Aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekimi\n-Toplant\u0131dan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc\u00d6zel kul\u00fcbe bile yapt\u0131lar! Gece-g\u00fcnd\u00fcz silahlarla n\u00f6bet tutuyorlarBozda\u011f: Ankara- Sivas YHT Projesi, co\u011frafi nedenlerle uzad\u0131Erba\u015f: 20 milyonu a\u015fk\u0131n ihtiya\u00e7 sahibine yard\u0131m g\u00f6t\u00fcrece\u011fiz
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