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DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de düzenlenen Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı’na katıldık. Kalıcı barış için tüm uluslararası toplumun Filistin'i tanıması gerekiyor. Filistin davasını her platformda savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu’nun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le görüşmesi

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