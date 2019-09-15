DHA DIŞ- Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Suudi Arabistan, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130slam \u0130\u015fbirli\u011fi Te\u015fkilat\u0131 Ola\u011fan\u00fcst\u00fc D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131\u2019na kat\u0131ld\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-----------------------------------\n-Toplant\u0131dan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNERTolga Sar\u0131ta\u015f ile Zeynep Mayruk e\u011flence \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiOrhan Hakalmaz'dan Diyarbak\u0131r'da n\u00f6bet tutan annelere destek'Diyarbak\u0131r Anneleri' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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