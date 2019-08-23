DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi

L\u00fcbnan, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, L\u00fcbnan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Cebran Bassil ile ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-------------------------------------\n-\u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019nun bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fmas\u0131Elindeki pankart\u0131 g\u00f6ren ona sar\u0131ld\u0131(\u00d6zel) 40 ki\u015finin al\u0131naca\u011f\u0131 BESYO s\u0131nav\u0131 i\u00e7in 867 ba\u015fvuru yap\u0131ld\u0131Veteriner Hekim Deniz Eteke; \u201cErkek \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n memeleri \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131\u201d
Okuyucu Yorumları 0 yorum