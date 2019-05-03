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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Resmi temasları kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jakab ile görüştü.

Macaristan (DHA) - Resmi temasları kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jakab ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden detaylar

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