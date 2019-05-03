DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü

Macaristan (DHA) - Resmi temaslar\u0131 kapsam\u0131nda Macaristan'da bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu, Macaristan Ulusal Meclis Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Jakab ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n--------------\nG\u00f6r\u00fc\u015fmeden detaylarPARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweeti\u00c7ocuk istismar\u0131yla m\u00fccadelede \u00f6rnek karar: \u2018\u00c7ocuk Masas\u0131\u2019 kuruluyor Y\u00fcrek yakan olay! Duyan oraya ko\u015ftu
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