DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ile görüştü

Meksika (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Meksika Devletleri Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya dair Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda, Dışişleri Bakanları, diplomatik ilişkilerde 90 yılı geride bırakan ve Stratejik İşbirliği ve Ortaklık Çerçevesine sahip olan iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun 'mükemmel düzeyde' olduğunu vurguladı. Bakanlar, ikili gündemin tüm alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapıcı, yakın ve aktif diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde ilerleme kaydedilmesinin önemini yineleyen Dışişleri Bakanları, yetkili devlet kurumları ve iş sektörlerini, ticaret ve yatırım akışının artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırmaya teşvik etmek hususunda mutabık kaldı. Bakanlar, Türkiye ve Meksika için öncelikli olan alanlar bakımından mevcut potansiyel ve fırsatlardan istifade edilmesinin önemi ile, bunu mümkün kılacak hukuki çerçevenin oluşturulması gerekliliğinin altını çizdiler. Dışişleri Bakanları ayrıca, Türk Hava Yolları’nın bu yıl Ağustos ayında iki ülke arasında yolcu uçuşlarını başlatacak olmasından duydukları memnuniyeti de ifade ettiler.