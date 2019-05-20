DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ile görüştü

Meksika (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Meksika Devletleri Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya dair Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
Toplantıda, Dışişleri Bakanları, diplomatik ilişkilerde 90 yılı geride bırakan ve Stratejik İşbirliği ve Ortaklık Çerçevesine sahip olan iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun 'mükemmel düzeyde' olduğunu vurguladı. Bakanlar, ikili gündemin tüm alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapıcı, yakın ve aktif diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.
Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde ilerleme kaydedilmesinin önemini yineleyen Dışişleri Bakanları, yetkili devlet kurumları ve iş sektörlerini, ticaret ve yatırım akışının artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırmaya teşvik etmek hususunda mutabık kaldı. Bakanlar, Türkiye ve Meksika için öncelikli olan alanlar bakımından mevcut potansiyel ve fırsatlardan istifade edilmesinin önemi ile, bunu mümkün kılacak hukuki çerçevenin oluşturulması gerekliliğinin altını çizdiler. Dışişleri Bakanları ayrıca, Türk Hava Yolları’nın bu yıl Ağustos ayında iki ülke arasında yolcu uçuşlarını başlatacak olmasından duydukları memnuniyeti de ifade ettiler.
Açıklamada, Türkiye ve Meksika Dışişleri Bakanlarının, Hükümetlerinin çok taraflılığa olan desteğini teyit ettikleri ve ortak ilgi alanlarının ele alındığı gayriresmi bir diyalog forumu olan MIKTA Grubu’nun güçlendirilmesi için çalışmak hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.
Açıklamada, göç, kalkınma, iklim değişikliği, terörizm, organize suçla mücadele ve insan hakları gibi ciddi küresel sınamalara yapıcı çözümler bulmaya yönelik çabalara katkıda bulunmanın öneminin vurgulandığı; iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular hakkında da istişarede bulunulduğu belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Marcelo Ebrard'ın iki ülkenin ortak gündeminin sistematik şekilde takibine ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine imkan sunan ikili bir mekanizma olan İki Uluslu Komisyonu güçlendirmeye hazır olduklarını belirttiğinin altı çizildi. Bakanların, Komisyonu oluşturan Komitelerin faaliyetlerine yön verilmesi amacıyla, ekiplerine şimdiye kadar elde edilen sonuçların bir değerlendirmesini yapmaları talimatını verdikleri belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Görüşmeden görüntüler
DGS: 20.05.2019 - saat 22:34 - Haber Kodu : 190520243
Okuyucu Yorumları 0 yorum