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DHA DIŞ- Çavuşoğlu: (S-400) NATO ile Türkiye arasında sorun yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tayland, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından, Rus televizyon

kanalı Russia Today’in (RT) sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, RT muhabirinin, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye gönderilmesi üzerine NATO ile Türkiye arasında sorunların yaşandığına dair sorduğu soruyu, “NATO ile herhangi bir sorunumuz yok. Genel sekreterin, hatta genel sekreter yardımcısının, S-400’e dair açıklamalarına bakarsanız, bunun NATO için bir problem olmadığını görürsünüz. Türkiye, NATO’ya değişik alanlarda katkılarını sürdürüyor ve Türkiye şu anda NATO’ya katkıları konusunda ilk 5 ülkeden biri. Bir sonraki NATO zirvesini Aralık’ta, Londra’da yapacağız. Bu, NATO ve Türkiye arasındaki sorun değil, daha çok Türkiye ve ABD arasındaki ikili sorun” şeklinde yanıtladı.

Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu, RT’nin sorularını yanıtlıyor

DGS Saati 11:39 Tarihi 30.07.2019 - Haber Kodu : 190730070

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