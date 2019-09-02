DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Marjan Šarec ile görüştü

Slovenya, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Slovenya Ba\u015fbakan\u0131 Marjan \u0160arec taraf\u0131ndan kabul edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n------------------------------\n-Bakan\u0131n, Sarec ile tokala\u015fma an\u0131\n-Bakan\u0131n, Sarec ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesiBir g\u00fcnde ikinci y\u0131lan vakas\u0131! B\u00f6lgede tedirginli\u011fe neden oldu!Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f: \u201c\u0130slam, g\u00fczel ahlak\u0131 d\u00fcnyaya yaymay\u0131 emreder\u201d\u00c7anakkale'de av sezonunun ba\u015flamas\u0131yla bal\u0131k fiyatlar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc
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