DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi

Slovenya, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Slovenya Cumhurba\u015fkan\u0131 Borut Pahor taraf\u0131ndan kabul edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n------------------------------\n-Bakan\u0131n, Pahor ile tokala\u015fmas\u0131\n-\u0130kili aras\u0131ndaki diyalogHavada takla att\u0131! Korkun\u00e7 anlar kamerada!Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f: \u201c\u0130slam, g\u00fczel ahlak\u0131 d\u00fcnyaya yaymay\u0131 emreder\u201d\u00c7anakkale'de av sezonunun ba\u015flamas\u0131yla bal\u0131k fiyatlar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc
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