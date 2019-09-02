DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüştü

Slovenya, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Slovenya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Miro Cerar ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-----------------------------------------------\n-Bakanlar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesiBir g\u00fcnde ikinci y\u0131lan vakas\u0131! B\u00f6lgede tedirginli\u011fe neden oldu!Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Erba\u015f: \u201c\u00c7ocu\u011fun dokunulmazl\u0131\u011f\u0131 dini, ahlaki ve hukuki anlamda k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgimizdir\u201dMalazgirt'te husumetli 7 aile bar\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131
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