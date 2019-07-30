DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüştü

Tayland, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Tayland D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Don Pramudwinai ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------------\n-Bakanlar\u0131n tokala\u015fmas\u0131\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc\u0130lk kez g\u00f6ren botanik bah\u00e7esi san\u0131yor! Ancak buras\u0131...Bozda\u011f: Ankara- Sivas YHT Projesi, co\u011frafi nedenlerle uzad\u0131Erba\u015f: 20 milyonu a\u015fk\u0131n ihtiya\u00e7 sahibine yard\u0131m g\u00f6t\u00fcrece\u011fiz
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