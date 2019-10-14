DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Türk Konseyi Aile Fotoğrafı çekimine katıldı ve şeref defterini imzaladı

Azerbaycan, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, T\u00fcrk Konseyi Aile Foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekimine kat\u0131ld\u0131 ve \u015feref defterini imzalad\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n--------------------------------\n-Aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekimi\n-Bakan\u0131n \u015feref defterini imzalamas\u0131 Yemesi g\u00fczel ama \u00f6yle bir zarar\u0131 var ki...Latin Amerika\u2019n\u0131n perakende devleri \u0130stanbul\u2019a geliyorTemizlik i\u00e7in t\u0131rmand\u0131lar
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