DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu

Azerbaycan, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, T\u00fcrk Konseyi D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Konseyi Toplant\u0131s\u0131\u2019nda konu\u015ftu.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n----------------------------------\n-Bakan\u0131n konu\u015fmas\u0131PARTNERAnnesinin izinde!Temizlik i\u00e7in t\u0131rmand\u0131larMuhsin Ertu\u011frul\u2019un kay\u0131p filmi T\u00fcrkiye\u2019de ilk kez Alt\u0131n Portakal\u2019da
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