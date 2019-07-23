DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

\u00dcrd\u00fcn (DHA) - D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u00dcrd\u00fcn D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ayman Safadi ile \u00dcrd\u00fcn\u2019\u00fcn ba\u015fkenti Amman\u2019da ikili g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n------------------\n-\u00c7avu\u015fo\u011flu ile Ayman Safadi\u2019nin g\u00f6r\u00fc\u015fmesiPARTNERGeneral Mobile'dan Android Q Beta a\u00e7\u0131klamas\u0131THK, Tayyare Evleri i\u00e7in harekete ge\u00e7tiAK Partili Avc\u0131: CHP'li ba\u015fkan belediyeye akrabalar\u0131n\u0131 atad\u0131
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