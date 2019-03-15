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DHA DIŞ - Çavuşoğlu: (Yeni Zelanda'daki katliam) İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Ender Duruel, Brüksel (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Yeni Zelanda'da Camilere yönelik düzenlenen saldırıları değerlendirerek başlayan Çavuşoğlu, "Saldırıdan basın yayın organları ve siyasetçiler de sorumludur. Avrupa ülkelerinden Müslümanlar'a ve dinimize karşı nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmemeleri ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isterim. İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok." dedi.

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Bakanın açıklaması

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