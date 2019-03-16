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DHA DIŞ - CDU Genç Birlik yeni Başkanı Tilmann oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 23:13 | Son Güncelleme

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) gençlik teşkilatı Junge Union’un (Genç Birlik) Olağanüstü Genel Kongresi’nde genç delegeler yeni başkanlarını seçti.

Muhsin Ceylan / Aachen (DHA) - Almanya'da Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) gençlik teşkilatı Junge Union’un (Genç Birlik) Olağanüstü Genel Kongresi’nde genç delegeler yeni başkanlarını seçti. Başkan adaylarından Tilman Kuban, 319 delegenin oylarından 200’ünü alarak, rakibi ve Olağanüstü Genel Kongresi’de seçimin favorisi olan Stefan Gruhner’i mağlup etti.

Aralık 2018’de Partisi CDU’nun Genel Sekreterliğine getirilen ve aynı zamanda Federal Meclis milletvekili olan Paul Ziemiak’ın halefi olacağına kesin gözle bakılan CDU Genç Birlik (Junge Union) Stefan Gruhner’in seçimi kaybetmesi, CDU’nun genel başkanlık seçimlerinde yaşanan parti içi dengelerdeki değişimlerin Genç Birlik’te de yaşanması olarak değerlendirildi.

JU Olağanüstü Genel Kongresi’ne katılıp bir konuşma yapan CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yaşanan katliamla ilgili üzüntülerini belirterek başladığı konuşmasında, ülke iç politikasıyla ilgili değerlendirmede bulunmakla yetinmesi dikkat çekti.

CDU Genç Birlik aşağı Saksonya Başkanı olan Tilman Kuban, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından rakibi ve kongrenin favorisi olan Stefan Gruhner’i yanına alarak çıktığı kürsüde, delegelere olgunluk ve açık sözlülüklerinden dolayı teşekkür etti. Genç Birlik’in muhafazakâr kanadından dolan hukukçu yeni JU Başkanı Tilman’ın göç, göçmenler, Almanya Müslümanları ve İslam konularında başkanlığına seçildiği teşkilatının yeni politikasında tavrı merak ediliyor.

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