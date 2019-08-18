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DHA DIŞ- Cebelitarık, ABD’nin İran tankerini alıkoyma isteğini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Cebelitarık, ABD’nin İran tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Cebelitarık, (DHA)- Cebelitarık, ABD’nin İran tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Cebelitarık, ABD’nin İran’a ait tanker Grace 1’i alıkoyma isteğini, AB yasalarına uymadığı için reddettiğini duyurdu. Cebelitarık Hükümeti resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Cebelitarık Merkez Otoritesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlama isteğini yerine getirememektedir.

Merkezi Otoritenin talep edilen emirleri yerine getirememesi, Avrupa Birliği hukukunun işleyişinin ve AB ve ABD'deki İran'a uygulanan yaptırım rejimlerindeki farklılıkların bir sonucudur” ifadeleri kullanıldı.

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