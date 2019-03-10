HABER

DHA DIŞ - Cem Yılmaz Londra'da kahkahaya boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

 Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.

Aynur TATTERSALL/ LONDRA (DHA) - Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.

Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluşan Yılmaz, izleyenleri kahkahaya boğdu.
Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.
Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.

Görüntü Dökümü
- Tiyatro dışında kuyruk bekleyenler
- Şovdan görüntüleri

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydıKüslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı
- New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı- New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Tahliye edildiler

İstanbul'da bir polis gece kulübü sahibini vurdu

Polis gece kulübü sahibini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.