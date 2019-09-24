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DHA DIŞ - Cezayir’de hastanede yangın: 8 bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir (DHA) - Cezayir'de bir hastanede çıkan yangında 8 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangın yerel saatle 04.00’te Cezayir'de El Oued eyaletinin başkenti El Oued şehrinde bulunan bir hastanenin doğum ünitesinde çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, bebeklerin 5’inin duman zehirlenmesi ve 3’ünün yanma sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, ünitede bulunan 11 bebek, 100’den fazla kadın ve personelin kurtarıldığını duyurdu.

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Hastanenin içinden görüntüler
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