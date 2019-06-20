DHA DIŞ - Çijikov: Hedefimiz Türkiye ile 10 milyar dolarlık ticaret

Sonat Kerem, Kiev (DHA) - Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Gennadiy Çijikov, Türkiye'nin Ukraynalı ihracatçılar için çok önemli bir pazar olduğunu vurguladı ve "Hedefimiz ticaret hacmimizi 4 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Türkiye İktisadi Araştırmalar Vakfı ile Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası, Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin ele alındığı bir sempozyum düzenledi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzelenen sempozyuma T.C. Ticaret Bakanlığı, Halkbank, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ve Credit Europe Bank destek oldu.

Sempozyumdaki konuşmasında, Türkiye’nin Ukraynalı ihracatçılar için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Çijikov, "Hedefimiz ticaret hacmimizi 4 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak. Biz sadece Karadeniz havzasında komşu değil, aynı zaman stratejik ortaklarız. Ortak çabalarımız ile üçüncü ülkelerin pazarlarını fethedebiliriz. Zira değerli ürünlere sahibiz" dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin 4.1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten T.C. Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere de, "Bu azımsanacak bir rakam değil. Fakat Türkiye ile Ukrayna’yı yan yana koyduğunuz zaman beklentilerin çok gerisinde kalan bir rakam" dedi.